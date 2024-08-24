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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

        MALATYA'nın Pütürge ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan V.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 16:47 Güncelleme: 24.08.2024 - 16:50
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
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        MALATYA'nın Pütürge ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan V.D. ve O.D., gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tepehan Mahallesi’nde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. 1'i güvenlik koruyucusu, 2 şüphelinin ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramalarda 11 kilo 505 gram esrar, 12 hap, 100 kök kenevir ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Uyuşturucu maddelere ve tüfeklere el koyan ekipler, V.D. ve O.D.'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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