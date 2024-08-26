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        Malatya'da yolcu otobüsünde 27 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        MALATYA'da şüphe üzerine durdurulup, narkotik köpeği ile aranan yolcu otobüsünde, 27 kilo 922 gram skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 12:52 Güncelleme: 26.08.2024 - 12:55
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        Malatya'da yolcu otobüsünde 27 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        MALATYA'da şüphe üzerine durdurulup, narkotik köpeği ile aranan yolcu otobüsünde, 27 kilo 922 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gece saatlerinde Kale ilçesi girişinde yolcu otobüsü şüphe üzerine durduruldu. Otobüste, narkotik köpeği ile arama yapıldı. Bagajda 3 parça halinde 27 kilo 922 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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