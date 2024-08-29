Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da sulama kanalına giren İranlı genç, boğuldu

        MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde sıcak havadan bunalıp sulama kanalına giren İranlı Frous Elsazedeh (22), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 21:36 Güncelleme: 29.08.2024 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da sulama kanalına giren İranlı genç, boğuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde sıcak havadan bunalıp sulama kanalına giren İranlı Frous Elsazedeh (22), boğuldu.

        Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Altıntop Mahallesi'nde meydana geldi. Sıcak havadan bunalıp sulama kanalına giren İranlı Frous Elsazedeh, bir süre sonra gözden kayboldu. Mahalle sakinlerinin durumu fark etmesi ile ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi sevk edildi. Yapılan aramalar sonucunda Frous Elsazedeh'in cansız bedeni, bölgeye 5 kilometre mesafedeki Kayapınar Mahallesi'nde bulundu. 3 saatlik çalışma sonrasında sudan çıkarılan Elsazedeh'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Muhteşem Kartal!
        Muhteşem Kartal!
        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik
        Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik
        Dışişleri'nden Kerkük açıklaması
        Dışişleri'nden Kerkük açıklaması
        İzmir'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        İzmir'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi!
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 53 yaralı, 4 gözaltı
        Dursun Özbek'ten savcılığa başvuru!
        Dursun Özbek'ten savcılığa başvuru!
        O silahların kısıtlamalarının kaldırılmasını istediler
        O silahların kısıtlamalarının kaldırılmasını istediler
        Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
        Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
        Porto Rikolu voleybolcu evinde ölü bulundu!
        Porto Rikolu voleybolcu evinde ölü bulundu!
        Derrick Köhn, Almanya yolcusu!
        Derrick Köhn, Almanya yolcusu!
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Öznur Cüre Girdi'den dünya rekoru
        Öznur Cüre Girdi'den dünya rekoru
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?

        Benzer Haberler

        Malatya'da bu yıl 17 bin kalıcı konutun teslimi yapılacak
        Malatya'da bu yıl 17 bin kalıcı konutun teslimi yapılacak
        Malatya'da sulama kanalına giren kişi boğuldu
        Malatya'da sulama kanalına giren kişi boğuldu
        Kale'de devlet korumasındaki çocuklara yönelik etkinlik yapıldı
        Kale'de devlet korumasındaki çocuklara yönelik etkinlik yapıldı
        Malatya Valisi Yavuz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Malatya Valisi Yavuz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Malatya'da minibüsün çarptığı kişi öldü
        Malatya'da minibüsün çarptığı kişi öldü
        Malatya'daki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Malatya'daki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı