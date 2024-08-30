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        Raylarda takılı kalan çapa motoruna yük treni çarptı; anne ve 2 oğlu öldü, baba yaralandı

        MALATYA'da yük treninin çarptığı çapa motorundaki anne ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi, baba ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 18:28 Güncelleme: 30.08.2024 - 18:30
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        Raylarda takılı kalan çapa motoruna yük treni çarptı; anne ve 2 oğlu öldü, baba yaralandı
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        MALATYA'da yük treninin çarptığı çapa motorundaki anne ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi, baba ise yaralandı. Çapa motorunun, yük nedeniyle raylarda takılı kaldığı öğrenildi. 

        Kaza, öğleden sonra Battalgazi ilçesine bağlı Ağılyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Hemzemin geçit olmayan yerden geçmeye çalışan çapa motoru, içindeki yük dolayısıyla raylarda takılı kaldı. Malatya'dan Elazığ istikametine ilerleyen yük treni, rayların üzerindeki çapa motoruna çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada Leyla Acar (35) olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Eymen  Asaf Acar(5) ve Muaz Acar (2) da kaldırıldıkları İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan baba Orhan Acar ise tedaviye alındı. 

        Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma, makinisti gözaltına aldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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