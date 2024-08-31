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        Yük treninin çarptığı çapa motorunda ölen anne ile 2 oğlu, yan yana toprağa verildi

        MALATYA'dayük treninin çarptığı çapa motorunda yaşamını yitiren Leyla Acar (35) ile çocukları Eymen Asaf (5) ve Muaz Acar (2), yan yana toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 11:43 Güncelleme: 31.08.2024 - 11:46
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        Yük treninin çarptığı çapa motorunda ölen anne ile 2 oğlu, yan yana toprağa verildi
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        MALATYA'dayük treninin çarptığı çapa motorunda yaşamını yitiren Leyla Acar (35) ile çocukları Eymen Asaf (5) ve Muaz Acar (2), yan yana toprağa verildi.

        Kaza, dün öğleden sonra Battalgazi ilçesine bağlı Ağılyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Hemzemin geçidin olmadığı noktadan geçen Orhan Acar'ın kullandığı çapa motoru, içindeki yük dolayısıyla raylarda takılı kaldı. Bu sırada Malatya'dan Elazığ istikametine ilerleyen yük treni, raylar üzerindeki çapa motoruna çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada motorunun kasasındaki Leyla Acar olay yerinde yaşamını yitirdi, ağır yaralanan çocukları Eymen Asaf ile Muaz Acar da hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan baba Orhan Acar ise tedaviye alındı.

        BABA TABURCU OLDU

        Hastanedeki işlemlerin ardından sabah saatlerinde morgdan alınan anne Leyla Acar, çocukları Eymen Asaf ve Muaz'ın cenazeleri, Hanımınçiftliği Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye katılan Acar ailesinin yakınları, gözyaşı göktü. Cenazeler, kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi. Orhan Acar taburcu edilirken, gözaltına alınan makinistin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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