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        Malatya'da otomobil, takla attı: 3 ölü, 1 yaralı

        MALATYA'nınDarende ilçesinde otomobilin takla attığı kazada Cahit Akkan (54), Raif Akkan (63) ve Şahin Akkan (49) yaşamını yitirdi, sürücü İsmet Akkan yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 15:14 Güncelleme: 31.08.2024 - 15:20
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        Malatya'da otomobil, takla attı: 3 ölü, 1 yaralı
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        MALATYA'nınDarende ilçesinde otomobilin takla attığı kazada Cahit Akkan (54), Raif Akkan (63) ve Şahin Akkan (49) yaşamını yitirdi, sürücü İsmet Akkan yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Aşağıulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İsmet Akkan'ın kullandığı 58 AFU 977 plakalı otomobil, yol kenarındaki çöp konteynerine çarparak takla attı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisindeki Cahit Akkan, Raif Akkan ve Şahin Akkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan İsmet Akkan da ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler morga götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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