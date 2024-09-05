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        Devrilen traktörün sürücüsü öldü

        MALATYA'da devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Özgür (78), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 11:42 Güncelleme: 05.09.2024 - 11:45
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        Devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        MALATYA'da devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Özgür (78), hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Darende ilçesi Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesine giden Mehmet Özgür'ün, direksiyon hakimiyetini yitirdiği 44 DN 091 plakalı traktörü devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Mehmet Özgür'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Özgür'ün cenazesi hastane morguna kaldırılırken, jandarma kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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