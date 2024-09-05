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        Malatya'da, ağır hasarlı binada ceset bulundu

        MALATYA'da, ağır hasarlı binada, gelen ağır koku üzerine yapılan kontrolde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 16:01 Güncelleme: 05.09.2024 - 16:05
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        Malatya'da, ağır hasarlı binada ceset bulundu
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        MALATYA'da, ağır hasarlı binada, gelen ağır koku üzerine yapılan kontrolde erkek cesedi bulundu.

        Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Ekipler, ağır hasarlı bir binaya dair çıkan yıkım kararı tebliğini bina sahibi L.S.'ye iletmek için bölgeye gitti. Bu sırada bina sahibi L.S.'nin uzun süredir bina içinden kötü kokunun geldiğini belirtmesi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Polis tarafından bina çevresi ve içinde arama yapıldı. Binanın ikinci katında erkek cesedi bulundu. Ceset yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede cesedin Haşim Babür (38) isimli kişiye ait olduğu ve uzun süre önce doğal olarak yaşamını yitirdiği tespit edildi.

        Öte yandan, yakınlarının Babür için güvenlik güçlerine herhangi bir kayıp ilanı doğrultusunda başvurusunun olmadığı öğrenildi.

        Polis ekipleri, Haşim Babür'ün ölümüne ilişkin inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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