Malatya'da, ağır hasarlı binada ceset bulundu

MALATYA'da, ağır hasarlı binada, gelen ağır koku üzerine yapılan kontrolde erkek cesedi bulundu.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Ekipler, ağır hasarlı bir binaya dair çıkan yıkım kararı tebliğini bina sahibi L.S.'ye iletmek için bölgeye gitti. Bu sırada bina sahibi L.S.'nin uzun süredir bina içinden kötü kokunun geldiğini belirtmesi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Polis tarafından bina çevresi ve içinde arama yapıldı. Binanın ikinci katında erkek cesedi bulundu. Ceset yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede cesedin Haşim Babür (38) isimli kişiye ait olduğu ve uzun süre önce doğal olarak yaşamını yitirdiği tespit edildi.