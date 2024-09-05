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        Yeni Malatyaspor, Bolu'da kampa girecek

        YENİ Malatyaspor milli maçlar nedeni ile verilen arada Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in destekleri ile Bolu'da kampa girecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 20:37 Güncelleme: 05.09.2024 - 20:40
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        Yeni Malatyaspor, Bolu'da kampa girecek
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        YENİ Malatyaspor milli maçlar nedeni ile verilen arada Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in destekleri ile Bolu'da kampa girecek.

        1'inci Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'da Çorum FK hazırlıkları devam ediyor. Erzurum deplasmanından 3-0'lık yenilgi ile milli maçlar nedeni ile verilen araya giren Yeni Malatyaspor altyapı sorumlusu Murat Uçkun yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde antrenmanda teknik heyeti ve futbolcuları ziyaret etti. Takımın içinde bulunduğu sıkıntıların farkında olduklarını belirten Er, "Takımımıza moral ziyareti gerçekleştirmek istedik. Takımın borcu ile ilgili belediye olarak elimizden şu an için bir şey gelmiyor. Fakat tesislerde doğalgaz ve elektrik kesintisi ile birlikte bir İAŞE sorunu olduğunu duydum. Bu konu ile ilgili takımımıza elbette ki desteğimiz olacak. Bununla beraber milli maçlar nedeni ile lige verilen arada genç arkadaşlarımız için Bolu'da bir kamp hazırladık. Kısa zaman içerisinde gençlerimizi kampa göndereceğiz. Bütün sorunların üstesinden elbette hep birlikte çıkacağız. Stadyum ile alakalı sorunu da büyük ihtimalle 2 deplasman sonrasında çözüme kavuşturacağız ve takımımız Malatya'da maçlarına çıkacak” dedi.

        Altyapı sorumlusu Murat Uçkun ve takım kaptanı Abdulsamet Damlu takım adına başkan Sami Er'e teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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