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        Malatya'da depremzelerin yaşadığı 2 konteyner yandı

        MALATYA'dadepremzedelerin yaşadığı 2 konteyner, çıkan yangında zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 13:15 Güncelleme: 07.09.2024 - 13:20
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        Malatya'da depremzelerin yaşadığı 2 konteyner yandı
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        MALATYA'dadepremzedelerin yaşadığı 2 konteyner, çıkan yangında zarar gördü.

        Yangın, Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'ndeki konteyner kentte meydana geldi. Depremzede ailenin konakladığı konteynerde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın yanındaki konteynere da sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı ile bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, iki konteyner zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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