Malatya'ya şehit ateşi düştü

İZMİR'in Menemen ilçesinde görevi sırasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nün acı haberi Malatya'daki ailesine ulaştı. Kökçü'nün ailesinin evi 6 Şubat depremlerinde yıkılmasından dolayı kız kardeşinin evine Türk bayrağı asıldı.

İzmir'in Menemen ilçesi 57'inci Topçu Tugay Hacılarkırı Komutan Yardımcılığında görevli Uzman Çavuş Mehmet Kökcü rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kökcü, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Anne ve babası hayatta olmayan şehit Mehmet Kökcü'nün acı haberi yetkililer tarafından memleketi Malatya'daki kız kardeşi Sonay Çırak'a verildi. 6 Şubat depremlerinde Yakınca Mahallesi’nde bulunan baba ocağı evlerinin yıkılması dolayısı ile şehit Kökcü'nün kız kardeşinin evine Türk bayrağı asıldı. Evli 2 çocuk babası olan Kökcü’nün naaşının yarın ikindi namazında kılınacak cenaze namazı sonrası Malatya Şehir Mezarlığı Şehitlikte yapılacak olan askeri tören sonrası defnedileceği öğrenildi.