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        Malatya'da uyuşturucu operasyonu; 20 gözaltı

        MALATYA'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlendiği operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 22:07 Güncelleme: 10.09.2024 - 22:10
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonu; 20 gözaltı
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        MALATYA'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlendiği operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Şafak Operasyonu' düzenlendi. 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 3 aylık fiziki takip ve istihbaratın tamamlanması ile bugün harekete geçen ekipler belirledikleri adreslere operasyon yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda 17 bin 627 hap, 209 gram metamfetamin, 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 860 adet fişek, 4 kök Hint keneviri ve 140 bin 160 TL para ele geçirildi. Malzemelere el koyan ekipler 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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