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        Şehit uzman çavuş, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

        İZMİR'in Menemen ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kökcü (50), memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 17:58 Güncelleme: 11.09.2024 - 19:15
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        Şehit uzman çavuş, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı
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        İZMİR'in Menemen ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kökcü (50), memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

        İzmir'in Menemen ilçesi 57'nci Topçu Tugay Hacılarkırı Komutan Yardımcılığında görevli Uzman Çavuş Mehmet Köcü, spor faaliyeti sırasında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Kökcü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Mehmet Kökcü'nün cenazesi, sabah saatlerinde memleketi Malatya'ya getirildi. Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kökcü için Malatya Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene Malatya Valisi Seddar Yavuz, CHP Milletvekili Veli Ağbaba, MHP Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 2'nci Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Mustafa Er, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, askeri erkan, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit Kökcü'nün kızı İrem ve oğlu Ahmet Eren, babalarının tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı. İl Müftüsü Ramazan Dolu tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası şehit Mehmet Kökcü şehitlikte toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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