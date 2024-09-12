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        Otomobil, önündeki araca çarpıp takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

        MALATYA'da otomobilin, önündeki araca çarpıp takla attığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 08:07 Güncelleme: 12.09.2024 - 08:10
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        Otomobil, önündeki araca çarpıp takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
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        MALATYA’da otomobilin, önündeki araca çarpıp takla attığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Tecde Mahallesi’nde meydana geldi. Alperen K. yönetimindeki 44 A.A.K. 644 plakalı otomobil, önünde ilerleyen M.A. yönetimindeki 44 NV 754 plakalı otomobile çarpıp, takla attı. Kazada sürücüler ile Abdulvahap Şeçer (25) yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Şeçer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 2 yaralanın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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