Otomobil, önündeki araca çarpıp takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

MALATYA’da otomobilin, önündeki araca çarpıp takla attığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Tecde Mahallesi’nde meydana geldi. Alperen K. yönetimindeki 44 A.A.K. 644 plakalı otomobil, önünde ilerleyen M.A. yönetimindeki 44 NV 754 plakalı otomobile çarpıp, takla attı. Kazada sürücüler ile Abdulvahap Şeçer (25) yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Şeçer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 2 yaralanın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.