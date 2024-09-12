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        İşçi servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

        MALATYA'da otomobille çarpışan işçi servis midibüsünün sürücüsü Cumali Ekici (39) yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 09:41 Güncelleme: 12.09.2024 - 09:45
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        İşçi servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı
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        MALATYA'da otomobille çarpışan işçi servis midibüsünün sürücüsü Cumali Ekici (39) yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 03.00 sıralarında Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağında meydana geldi. Kargo firmasında çalışan işçileri taşıyan Cumali Ekici yönetimindeki 44 S 5021 plakalı midibüs, kent merkezine doğru giderken V.K.E.'nin kullandığı 44 ER 506 plakalı otomobil ile çarpıştı. Midibüs devrilirken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde midibüs sürücüsü Cumali Ekici'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 13 kişi ise yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekici'nin cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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