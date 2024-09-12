İşçi servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

MALATYA'da otomobille çarpışan işçi servis midibüsünün sürücüsü Cumali Ekici (39) yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağında meydana geldi. Kargo firmasında çalışan işçileri taşıyan Cumali Ekici yönetimindeki 44 S 5021 plakalı midibüs, kent merkezine doğru giderken V.K.E.'nin kullandığı 44 ER 506 plakalı otomobil ile çarpıştı. Midibüs devrilirken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde midibüs sürücüsü Cumali Ekici'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 13 kişi ise yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekici'nin cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.