Yeni Malatyaspor - Çorum FK müsabakası Ankara'da oynanacak

1'İNCİ Lig'in 5'inci haftasında Ankara'da Çorum FK'yı konuk edecek olan Yeni Malatyaspor, Bolu kampını tamamladı.

1'inci Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor, 5'inci hafta müsabakasında Ankara'da Çorum FK'yı konuk edecek. Milli arayı Bolu kampı ile tamamlayan Yeni Malatyaspor, alt yapı sorumlusu Murat Uçkun yönetiminde Çorum FK karşılaşması için Bolu'dan Ankara'ya geçecek. Henüz galibiyet ile tanışamayan sarı-siyahlı ekip, 14 Eylül Cumartesi saat 16.00'da Aktepe Stadyumu'nda Çorum FK ile karşılaşacak.