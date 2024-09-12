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        Yeni Malatyaspor - Çorum FK müsabakası Ankara'da oynanacak

        1'İNCİ Lig'in 5'inci haftasında Ankara'da Çorum FK'yı konuk edecek olan Yeni Malatyaspor, Bolu kampını tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 18:09 Güncelleme: 12.09.2024 - 18:15
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        Yeni Malatyaspor - Çorum FK müsabakası Ankara'da oynanacak
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        1'İNCİ Lig'in 5'inci haftasında Ankara'da Çorum FK'yı konuk edecek olan Yeni Malatyaspor, Bolu kampını tamamladı.

        1'inci Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor, 5'inci hafta müsabakasında Ankara'da Çorum FK'yı konuk edecek. Milli arayı Bolu kampı ile tamamlayan Yeni Malatyaspor, alt yapı sorumlusu Murat Uçkun yönetiminde Çorum FK karşılaşması için Bolu'dan Ankara'ya geçecek. Henüz galibiyet ile tanışamayan sarı-siyahlı ekip, 14 Eylül Cumartesi saat 16.00'da Aktepe Stadyumu'nda Çorum FK ile karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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