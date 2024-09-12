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        Cadde üzerinde iki grup arasında silahlı çatışma: Mağaza çalışanı ve müşteri yaralandı

        MALATYA'da iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada mağaza görevlisi ve alışveriş yapan müşteri yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 19:29 Güncelleme: 12.09.2024 - 19:35
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        Cadde üzerinde iki grup arasında silahlı çatışma: Mağaza çalışanı ve müşteri yaralandı
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        MALATYA'da iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada mağaza görevlisi ve alışveriş yapan müşteri yaralandı.

        Olay, 14.30 sıralarında Şıkşık Mahallesi'nde meydana geldi. İki gurup arasında cadde üzerinde çıkan tartışmanın ardından taraflar yanlarında getirdikleri silahlarla birbirlerine ateş açtı. Yaşanan çatışmada kurşunlardan ikisi mağaza görevlisi Mahmut Güler ve müşteri Meryem Güneş'in ayaklarına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Mahmut Güler ve Meryem Güneş Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin çalışması ile olayın taraf ve şüphelilerinden biri yakalanırken, diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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