Malatya'da silah ticareti operasyonunda 1 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah temini ve ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. A.Ö.'nün adresine yönelik düzenlenen operasyonda; 4 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ve 75 fişek ele geçirdi. Silah ve fişeklere el koyan ekipler, şüpheli A.Ö.'yü gözaltına aldı.

MALATYA'da, polis ekipleri tarafından yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüpheli, gözaltına alındı.

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