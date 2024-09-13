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        Malatya'da 1 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

        MALATYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin önündeki otomobile çarptığı, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 19:42 Güncelleme: 13.09.2024 - 19:45
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        Malatya'da 1 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
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        MALATYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin önündeki otomobile çarptığı, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. 

        Kaza, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi’nde meydana geldi. Alperen K. yönetimindeki 44 AAK 644 plakalı otomobil, aynı yöne ilerleyen M.A. yönetimindeki 44 NV 754 plakalı otomobile çarptıktan sonra çıktığı refüjde takla atarak yaklaşık 60 metre sürüklendi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yolculardan Abdulvahap Şeçer'in yaşamın yitirdiği, Alperen K. ve otomobildeki 1 kişinin de yaralandığını belirledi. Abdulvahap Seçer, otopsi işlemlerinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.Yaralıların hastanede tedavisi devam ederken, kaza ile ilgili güvenlik kamera kayıtları da ortaya çıktı.

        Görüntülerde; otomobilin kontrolden çıkarak, öndeki araca çarptığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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