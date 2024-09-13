Malatya'da 1 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

MALATYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin önündeki otomobile çarptığı, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi’nde meydana geldi. Alperen K. yönetimindeki 44 AAK 644 plakalı otomobil, aynı yöne ilerleyen M.A. yönetimindeki 44 NV 754 plakalı otomobile çarptıktan sonra çıktığı refüjde takla atarak yaklaşık 60 metre sürüklendi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yolculardan Abdulvahap Şeçer'in yaşamın yitirdiği, Alperen K. ve otomobildeki 1 kişinin de yaralandığını belirledi. Abdulvahap Seçer, otopsi işlemlerinin ardından son yolculuğuna uğurlandı.Yaralıların hastanede tedavisi devam ederken, kaza ile ilgili güvenlik kamera kayıtları da ortaya çıktı.