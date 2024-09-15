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        Dini nikahlı eşini yaralayıp, intihara kalkıştı

        MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 23:52 Güncelleme: 15.09.2024 - 23:55
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        Dini nikahlı eşini yaralayıp, intihara kalkıştı
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        MALATYA’nın Doğanşehir ilçesinde T.P., evde çıkan tartışma sırasında dini nikahlı eşi G.U.'yu tabanca ile yaraladıktan sonra intihara kalkıştı.

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Polatdere Mahallesinde meydana geldi. T.P. ve dini nikahlı eşi G.U., oturdukları evde tartışmaya başladı. Sebebi henüz belirlenemeyen tartışma sırasında iddiaya göre T.P., tabanca ile eşi G.U.’ya ateş açtı. Kurşunun isabet ettiği kadın yere yığılırken, T.P. bu kez aynı silahla kendisine ateş ederek intihara kalkıştı. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde dini nikahlı çiftin yaralı olduğu belirlendi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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