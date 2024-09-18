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        Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

        MALATYA'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 02:16 Güncelleme: 18.09.2024 - 02:20
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        Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
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        MALATYA'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 01.38’de merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen deprem, zeminden 9.58 kilometre derinlikte kaydedildi. AFAD ve ilgili kurumların yaptığı saha taramasında ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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