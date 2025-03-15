Turnuvada hakem, tartıştığı antrenöre kafa attı; o anlar kamerada
MALATYA'daokullar arası tekvando turnuvasında hakem Murat Sarıkaya, tartıştığı antrenör Usame Zeyveli'ye kafa attı.
MALATYA'daokullar arası tekvando turnuvasında hakem Murat Sarıkaya, tartıştığı antrenör Usame Zeyveli'ye kafa attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, 12 Mart'ta Yeşilyurt ilçesi Merkez Kapalı Spor Salonu'nda meydana geldi. Okullar arası düzenlenen tekvando turnuvasında ödül töreni takdimi sırasında hakem Murat Sarıkaya ile itiraz eden antrenör Usame Zeyveli tartıştı. Tartışma sırasında Sarıkaya, Zeyveli'ye kafa attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çıkan arbede görevlilerin araya girmesi ile sona erdi. Öte yandan hakem Murat Sarıkaya'nın Türkiye Taekwondo Federasyonu As Başkanı Engin Sarıkaya'nın oğlu olduğu ve idari ceza verildiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.