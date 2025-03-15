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        Turnuvada hakem, tartıştığı antrenöre kafa attı; o anlar kamerada

        MALATYA'daokullar arası tekvando turnuvasında hakem Murat Sarıkaya, tartıştığı antrenör Usame Zeyveli'ye kafa attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 16:23 Güncelleme: 15.03.2025 - 16:25
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        Turnuvada hakem, tartıştığı antrenöre kafa attı; o anlar kamerada
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        MALATYA'daokullar arası tekvando turnuvasında hakem Murat Sarıkaya, tartıştığı antrenör Usame Zeyveli'ye kafa attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, 12 Mart'ta Yeşilyurt ilçesi Merkez Kapalı Spor Salonu'nda meydana geldi. Okullar arası düzenlenen tekvando turnuvasında ödül töreni takdimi sırasında hakem Murat Sarıkaya ile itiraz eden antrenör Usame Zeyveli tartıştı. Tartışma sırasında Sarıkaya, Zeyveli'ye kafa attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çıkan arbede görevlilerin araya girmesi ile sona erdi. Öte yandan hakem Murat Sarıkaya'nın Türkiye Taekwondo Federasyonu As Başkanı Engin Sarıkaya'nın oğlu olduğu ve idari ceza verildiği öğrenildi.

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