Zirai don Malatya'da kayısıyı vurdu; üreticiler destek bekliyor

MALATYA'dakayısı üreticileri, zirai don nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek, yetkililerden yardım istedi.

Kentte 12 Nisan gecesi yaşanan zirai don, özellikle 70 bin kişinin geçim kaynağı olan kayısıyı vurdu. Kayısı üreticileri, zirai don nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını belirtti. Kayısı üreticilerinden Fatih Karaca, "Büyük bir zararımız var. Don nedeniyle kayısı ağaçlarımızda hasar oluştu ve bu rekoltenin önemli ölçüde kaybı anlamına geliyor. Ağaçlarımızı nasıl kurtarabiliriz ve önümüzdeki yıl için ağaçlardan nasıl verim alabiliriz diye düşünüyoruz. Malatya'daki birçok çiftçimizin tek umudu kayısı. Bu yıl zirai don olmasaydı verim çok iyiydi. Fakat yaşanan zirai don sonrası çiftçinin bütün umudunu yok etti, yetkililerden destek bekliyoruz" dedi. Çiftçilerden Hüseyin Kocaman da "Don nedeniyle kayısı ağaçlarımız büyük zarar gördü. Don nedeniyle bu yıl mahsul konusunda endişelerimiz var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve yetkililerin bizlerin mağduriyetine çare bulmasını bekliyoruz" diye konuştu.