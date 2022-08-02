Malatya'da elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk öldü

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde elektrik akımına kapılan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kurtuşağı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynayan Hiranur Dilek aydınlatma direğine teması sonucu henüz bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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