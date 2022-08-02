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Malatya Ticaret Borsası

AA

Malatya Ticaret Borsası

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 91,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Kuru kayısıKg91,8091,80
Badem kabukluKg15,0015,00
Yaş kayısıKg41,0041,00
ArpaKg6,236,23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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