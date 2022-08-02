Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Hacı Ahmet Yaman, basın mensuplarına konuştu:

MALATYA (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Hacı Ahmet Yaman, başarı yakalamak için çalışacaklarını söyledi.

Yaman, Orduzu Pınarbaşı'ndaki altyapı tesislerinde kulübün yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gazetecilere açıklama yaptı.

Göreve gelmeden önce kulübün durumunun iç açıcı olmadığını bildiklerini anlatan Yaman, kısa süre içerisinde de çok vahim durumda olduğunu gördüklerini dile getirdi.

Mevcut tablonun kendilerini daha çok çalışmaya sevk ettiğini bildiren Yaman, "Olumsuzluklara rağmen iki avantajımız olduğunun farkındaydık. Birincisi ekip arkadaşlarımızın sahip olduğu inanç ve çalışma gayreti, ikincisi camianın başarı özlemiydi." diye konuştu.

Çözüm odaklı yola çıktıklarını ve herkese kapılarının açık olduğunu aktaran Yaman, şeffaf yönetim anlayışını benimsediklerini vurguladı.

Göreve gelir gelmez personel maaşlarını ödediklerini kaydeden Yaman, "Biliyorsunuz bizim transfer tahtamız kapalı. Sözleşmesi biten futbolcularımız vardı, onlarla geri dönüş sağladık. Onların parası kısmen ödendi. Önceliğimiz takımı ayağa kaldırmak, lige hazırlamak. Tüm enerjimizi oraya harcıyoruz. Biz başarıya gideceğiz. Önümüzdeki engelleri gücümüz yettiğince aşmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.





- 16 milyon 745 bin liralık harcama yapıldı





Kulüp ikinci başkanı Erdal Gündüz, transfer tahtasını açabilmeleri için paraya ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Göreve geldiklerinde Taha Gür, Mert Miraç Altıntaş, Rahman Buğra Çağıran, Doğukan Emeksiz ve Fatih Nuri Aydın'ın sözleşme fesih bildirimlerinin ellerine geldiğini anlatan Gündüz, "Biz bunları durdurduk. Geçmişle ilgili tüm borçlarını kapattık. Abdulsamed Damlu, Taha Gür, Mert Miraç Altıntaş, Yakup Alkan, Rahman Buğra Çağıran, Cengizhan Akgün, Doğukan Emeksiz, Burak Kavlak ve Fatih Nuri Aydın ile yeni sözleşme yaptık. Hepsiyle iki yıllık sözleşme yaptık ve peşinatları ödedik. Şu ana kadar 16 milyon 745 bin lira harcama yaptık." açıklamasında bulundu.





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