"Malatya peyniri" coğrafi işaret olarak tescillendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya peyniri, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescil edildi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekili Cemil Başpınar, coğrafi işaret tescil belgesini Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'na teslim etti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sadıkoğlu, Malatya'nın ticari hayatının canlılığı için coğrafi işaret tescilini önemsediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Malatya gastronomisinin daha bilinir ve tercih edilir hale gelmesi için marka tescillerini önemsiyoruz. Oda olarak geçtiğimiz yıl Malatya kağıt kebabına coğrafi işaret tescili almıştık. Bu yıl da Malatya'mızın dört bir köşesinde evlerde ve sanayi tesislerinde üretilen yöresel peynirimize Malatya peyniri adıyla coğrafi işaret tescili aldık. Önümüzdeki süreçte ilimizin farklı ticari ürünlerine coğrafi işaret tescili alma girişimlerimiz devam edecek."

Sadıkoğlu, zincir marketlerde Malatya peyniri satışına ağırlık verilmesi için de girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.