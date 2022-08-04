Malatya Ticaret Borsası

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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında ekstra kabaaşı kuru kayısının kilogramı en yüksek 152 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Ekstra kabaaşı kuru kayısı Kg 126,00 152,00 Kuru kayısı Kg 99,01 105,69 Yaş kayısı Kg 22,23 22,23 Arpa Kg 6,20 6,20

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