Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 21 bin 139 kök Hint keneviri ele geçirildi, gözaltına alınan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler kentte temmuz ayında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, 8 uyuşturucu operasyonunda 21 bin 139 kök Hint keneviri, 3 ruhsatsız tabanca ile 2 av tüfeği ele geçirdi, 12 zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si mahkemece tutuklandı, 10'u ise yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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