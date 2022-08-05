Malatya'da sosyal medyada terör propagandası yapan 5 zanlı yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya'da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.