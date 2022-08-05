Malatya emniyetine yeni araç takviyesi

MALATYA (AA) - Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan 10 araç, Asayiş Şube Müdürlüğü emrinde hizmete girdi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tekin, İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde gerçekleştirilen programdaki konuşmasında, 2019 yılında Asayiş Şube Müdürlüğüne takviye olarak "Güven, Balyoz ve Pençe" timlerinin oluşturulduğunu hatırlattı.

Vali Hulusi Şahin'in destekleriyle Asayiş Şube Müdürlüğüne yeni araç ve personel takviyesi yapıldığını aktaran Tekin, "Bu mevcut timlerimizin sayısı 10’a çıkartılarak ilimizde mevcut olan huzur ve güven ortamı daha üst seviyede tutulması hedeflendi. Bu doğrultuda çalışmalarımız sürdürülmektedir. Unutulmamalıdır ki devletimizin güvenlik güçleri kadife eldiven giymiş çelik yumruk gibidir. Suç işlemeye niyeti olan art niyetli kişiler ile vatandaşlarımızın malına tarassut olan şahıslar bu çelik yumruğun sertliğini hissedecek." diye konuştu.



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