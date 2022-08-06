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Malatya'da kayısı üreticilerinin lisanslı depoya ilgisi artıyor

AA

Malatya'da kayısı üreticilerinin lisanslı depoya ilgisi artıyor

MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Dünya kuru kayısı üretiminin önemli bir kısmının yapıldığı Malatya'da kurulan lisanslı depoda muhafaza edilen ürün miktarı giderek artıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, Fırat Kalkınma Ajansı, Malatya Ticaret Borsası ve Lisanslı Depo AŞ tarafından inşa edilen Türkiye'nin ilk Lisanslı Kuru Kayısı Deposu, ürünleri hijyenik ve iklimlendirilmiş ortamda muhafaza etme imkanı sağlıyor.

Üreticilerin depoya ilgisi günden güne artıyor. Buraya emanet edilen ürün miktarı bu yıl temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 20 kat artış gösterdi.

Lisanslı Kuru Kayısı Deposu Şube Müdürü Ali Çakar, AA muhabirine, üreticilerin, kuru kayısılarını daha sağlıklı ortamda muhafaza edileceği için lisanslı depoya getirdiğini söyledi.

1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren deponun 3 sezondur üreticinin hizmetinde olduğunu ifade eden Çakar, hasadın tamamlandığı bölgelerde çiftçilerin ürünlerini depoya getirdiğini belirtti.

Çakar, ürünün depoda belirli bir sıcaklıkta muhafaza edildiğini dile getirerek, "Kükürtlü ve natürel kuru kayısıları üreticiler depoya getirmekte. Kükürtlü kayısı 12 derecede yüzde 50-60 nispi nemde, natürel kayısı ise 8 derecede yüzde 50-60 nispi nemde muhafaza edilmekte." dedi.

Geçen yıl depoya toplam 300 ton ürün getirildiğini söyleyen Çakar, sadece bu yıl temmuz ayındaki ürünün bile geçen sezonun tamamından çok fazla olduğunu ifade etti. Çakar, "Geçen yıl temmuz ayında depoya 100 ton civarında kuru kayısı bırakıldı. Bu sene temmuz ayında yaklaşık 2 bin ton kuru kayısı getirildi. Sezon sonu itibarıyla rakamın 3 bin 500 tonun üzerine çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Çiftçilerin lisanslı depodan memnun olduğunu, ürününü depoya bırakanlarla depo kira sözleşmesi yaptıklarını anlatan Çakar, ürünlerini muhafaza amaçlı bırakacak çiftçilerin kimlik ile bir banka hesap numarası getirmelerinin yeterli olduğunu belirtti.

Çakar, "Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) almak isteyen çiftçilerin kuru kayısılarını laboratuvarda analiz ediyoruz. Çıkan sonuca göre ürüne ELÜS düzenliyoruz. Şu an sistem kodları giriliyor. Bir iki hafta içinde ELÜS almak isteyen üreticilerin kayısılarını da depoya alacağız." ifadelerini kullandı.

- "Ürünü depoya getirerek riski en aza indiriyoruz"

Akçadağ ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde ürettiği kuru kayısıyı depoya getiren Mehmet Aladağ, deponun yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Depoya gönül rahatlığıyla ürün bıraktıklarını söyleyen Aladağ, "Allah devletimizden razı olsun. Kayısımızı güvenle buraya bırakıyoruz. Bizim mahallede herkes kayısısını buraya getirdi. Depo temiz, güvenli, kayısımıza kurt girmiyor. Üç sezondur ürünümüzü buraya getiriyoruz." dedi.

Battalgazi ilçesi Çolakoğlu Mahallesi'nden Orhan Güdek de depoda kuru kayısıların belirli bir sıcaklıkta muhafaza edildiğini, bu nedenle depoya ilgi gösterdiklerini belirtti.

Depo sayesinde üründe kayıp yaşamadıklarını dile getiren Güdek, "Üründe bozulma olmuyor. Ayrıca çalınma riski yok, burası güvenli. Ürünü depoya getirerek riski en aza indiriyoruz." dedi.

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