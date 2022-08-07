Malatya'da 4 otomobilin karıştığı kazada 9 kişi yaralandı

MALATYA (AA) - Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Yeşilyurt ilçesi Tecde Yolu'nda 44 ACH 361, 44 BR0 66, 34 DR 7322 ve 44 ABE 073 plakalı otomobiller çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada 34 DR 7322 plakalı otomobilin sürücüsü A.B. ve 44 ACH 361 plakalı aracın sürücüsü B.A. ile otomobillerde bulunan A.B, M.B, İ.E.B, A.B.B, Y.E.Y, E.B. ve B.B. yaralandı.
Yaralılardan bazıları araçta sıkıştı. Bu kişiler, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.