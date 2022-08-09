Doğanşehir'de vatandaşlara aşure dağıtıldı

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Hükümet Konağı önünde pişirilen aşureyi vatandaşlara sundu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte 1500 kişilik aşure kısa sürede tükendi.

Kaymakam Mehmet Kılıç, aşurenin paylaşma, dayanışma, birliktelik ve sevgiyi ifade ettiğini, bolluk ve bereketi simgelediğini aktardı.



Programa Doğanşehir Belediye Başkan Vekili Nafız Aktan, protokol üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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