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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AB tescilli Malatya kayısısı 113 ülkeye ihraç edildi

AA

AB tescilli Malatya kayısısı 113 ülkeye ihraç edildi

MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Dünya kuru kayısı üretiminin önemli bir kısmının yapıldığı Malatya'dan geçen sezon (1 Ağustos 2021-31 Temmuz 2022) 113 ülkeye 80 bin 720 ton kuru kayısı ihraç edilerek ülke ekonomisine 375 milyon dolar kazandırıldı.

Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu Malatya'da yetiştirilen kayısı, bu yıl da dünyada damakları tatlandırdı.

"Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nin ardından Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret alan üçüncü ürünü olan Malatya kayısısı, ihracat getirisiyle yüz güldürmeye devam ediyor.

AA muhabirinin Malatya Ticaret Borsası verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen sezon 113 ülkeye Malatya kayısısı satılarak 375 milyon dolar elde edildi.

Geçen sezon en çok ihracat 11 bin tonla ABD'ye yapılırken, bu ülkeyi 6 bin 942 tonla Fransa, 6 bin 32 tonla Almanya, 4 bin 626 tonla Birleşik Krallık, 3 bin 181 tonla Brezilya izledi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, kuru kayısı ihracat sezonunu 31 Temmuz itibarıyla tamamladıklarını söyledi.

Kuru kayısı ihracatında önemli bir sezonu geride bıraktıklarını belirten Özcan, hem ekonomik gelir hem de marka değeri yüksek bir ürünün dünyada hak ettiği yeri bulması anlamında önemli bir dönem yaşadıklarını ifade etti.

Özcan, "Geçen yıllara göre kısmen ihracat miktarında bir gerileme söz konusu olsa bile gelirimizde yaklaşık 35 milyon dolarlık bir artış söz konusu. Bu çok önemli bir gelişme. Bugün toplamda 1,5 milyar dolar ülke ekonomisine gelir sağlayan kuru meyve grubunda sadece kuru kayısının 375 milyon dolar gelir getiriyor olmasının haklı gururunu yaşıyor Malatya. 100 bin ton ihracat, 500 milyon dolar hedefimizi aslında yakalamak üzereyiz." dedi.

Kuru kayısıda ABD'nin en önemli alıcılardan olduğunu dile getiren Özcan, "ABD'liler kayısıyı seviyor. Her yıl ABD'ye ihracatımızı koruyor olmanın da gururunu yaşıyoruz. ABD'ye 11 bin ton kuru kayısı ihraç ederek 57 milyon 317 bin dolar gelir elde etmişiz. ABD'nin önemli alıcıların içinde olması bizi sevindiriyor." diye konuştu.

- Hedef, Çin'e 10 bin ton ihracat

Ramazan Özcan, Çin'in de kendileri için çok önemli bir pazar olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Çin'e yapılan ihracatın tamamı natürel kayısı, yani halk arasında gün kurusu denilen ürün. Çin'e 4 bin 925 ton kuru kayısı ihracatı yapmışız bunun karşılığında da 15 milyon dolar gelir elde etmişiz. Çin'de eğer önümüzdeki yıl pazarımızı koruyup artırmayla ilgili planlarımızı devam ettirirsek inşallah bu yıl 10 bin ton kuru kayısı ihracatı yapma hedefimiz var. Eğer natürel kayısıda bunu başarırsak gerçekten natürel ürün üretimi açısından da çok önemli bir teşvik olacak. Bununla beraber Avrupa ülkelerine de önemli miktarda ihracat gerçekleştiriyoruz. AB ülkelerinde en yüksek rakamları Fransa ve Almanya ile yakalıyoruz. Avrupa pazarını da korumak ve orada tüketimi artırmak için de yoğun mücadele ediyoruz."

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