Malatya'da hayırseverden eğitime katkı

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MALATYA (AA) - Malatya'da, Eğitime Yüzde 100 Destek Kampanyası kapsamında hayırsever iş insanı Alp Utku Yiğitvar tarafından yapılacak okulun protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez Yeşilyurt ilçesi Aşağıbağlar Mahallesi'nde yaptırılacak olan 24 derslikli Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin protokolü Vali Hulusi Şahin'in makamında imzalandı.

İmza protokolüne Vali Hulusi Şahin, iş insanı Alp Utku Yiğitvar ve İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir katıldı.

Okulun inşaatının kısa sürede tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulması dileğinde bulunan Vali Şahin, hayırsevere teşekkür etti.

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