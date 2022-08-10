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Malatya'da Damascus ve tespih atölyesi ile müze kütüphanesinin açılışı yapıldı

AA

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca Damascus ve tespih atölyesi ile Fotoğraf Makinesi Müzesi Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Malatya'da Damascus ve tespih atölyesi ile müze kütüphanesinin açılışı yapıldı

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca Damascus ve tespih atölyesi ile Fotoğraf Makinesi Müzesi Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sanat Sokağı'ndaki etkinlikte, çeşitli açılışlar yapmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Damascus'un Şam çeliği olduğunu anlatan Gürkan, bu çeliği işleme zanaatının sürdürülebilir bir ortama taşınmasının önemli olduğunu ifade etti.

Gürkan, Tespih Atölyesi'nde ise kuka ağacından imalat yapılacağını belirterek, "Kuka ağacının işlenerek tespih haline getirmek de ayrı bir maharet ve zanaat işidir. Bu zanaatin sürdürülmesi için çalışma yapanları kutluyorum. Fotoğraf Makinesi Müzesi Kütüphanesi'nin de açılmasının önemli bir kazanım olduğuna inanıyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Gürkan ve Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman açılış kurdelesini kesti.

Atölyeler ile müzeyi gezen Gürkan ile beraberindekiler, yetkililerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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