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MALATYA (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cihat Arslan ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Cihat Arslan'ın sözleşmesinin yenilendiği belirtildi.

Açıklamada, sözleşmenin tüm camiaya hayırlı olması dileğinde bulunuldu.





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