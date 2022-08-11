Yeşilyurt Belediyesinde en düşük işçi maaşı 8 bin 323 lira oldu

MALATYA (AA) - Yeşilyurt Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet İş-Sendikası Malatya Şube Başkanlığı arasında yapılan toplu iş sözleşmesiyle belediyede en düşük işçi maaşı 8 bin 323 lira olarak belirlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2022-2024 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi, Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ve Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Bünyamin Geleri arasında imzalandı.

Sözleşmeye göre işçi maaşlarında 100'de 100'ün üzerinde artış sağlanırken, en düşük işçi maaşı 8 bin 323 lira oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sözleşmeyle belediyede çalışan personelin hakkını ve hukukunu bir kez daha çok güçlü bir şekilde koruduklarını kaydetti.

Emeğin ve emekçinin her zaman yanında yer aldıklarını belirten Çınar, "Malatya ve Yeşilyurt'a en güzel hizmetleri kavuşturmak adına aynı mesaiyi paylaştığımız çok kıymetli işçi kardeşlerimizi ilgilendiren ve 3 yılı kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerini bize yakışan bir şekilde başarıyla sonuçlandırdık. Bizler tüm çalışanlarımızın haklarını ve hukuklarını her zaman koruduk, imzaladığımız bu yeni sözleşmeyle birlikte de bu net tavrımızı bir kez daha ortaya koymuş olduk." ifadesini kullandı.

Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ise toplu iş sözleşmesindeki bu güzel neticenin hizmetleri daha ileri bir seviyeye çıkaracağını kaydetti.

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