Malatya'da vatandaşlara aşure ikram edildi

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MALATYA (AA) - Malatya'da, Ulaştırma Memur-Sen Şube Başkanlığınca Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Ulaştırma Memur Sen Malatya Şube Başkanı Mustafa Adak, TCDD Gar Lokali bahçesindeki programda, sendikalarının 5 yıldır aşure programı düzenlediğini söyledi.

Yaklaşık 700 kişiye aşure ikram ettiklerini dile getiren Adak, Muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olduğunu ifade etti.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çolak, Malatya Havalimanı Müdürü Serdar Akyüz, TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Malatya Bölge Müdürü Muzaffer Koç, TCDD 5. Bölge Müdür Yardımcısı Necmi Yiğit, Memur-Sen İl Başkanı Hüseyin Söylemez , TCDD çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

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