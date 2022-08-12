Malatya'da aranan FETÖ üyesi yakalandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyelikten aranan kadın yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli bir kadının adresini belirledi.



Adrese düzenlenen baskında yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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