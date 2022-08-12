Malatya Ticaret Borsası

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MALATYA (AA) - Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 126,19 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 126,19 126,19 1 No'lu şekerpare kayısı Kg 111,32 111,32 Kesilmiş kuru kayısı Kg 89,68 89,68

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