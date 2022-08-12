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MALATYA (AA) - Malatya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.



F.A. yönetimindeki 44 AAN 386 plakalı otomobil, Malatya-Ankara kara yolu Sanayi Kavşağında S.K. idaresindeki 44 AAD 422 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



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