Malatya'da kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenen operasyonda 565 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak ve sahte içki imalatı ile satışı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Yeşilyurt ilçesi Cevat Paşa ve İnönü mahallelerinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 565 litre kaçak içki, 535 litre etil alkol ile 75 sahte alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.E. (53) ile B.A'nın (59) jandarmadaki işlemleri sürüyor.﻿

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