Yeşilyurt Belediyesi 10 yaşındaki Berat'ın sünnet töreni hayalini gerçekleştirdi

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MALATYA (AA) - Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi, 10 yaşındaki Berat Kızılyaka için sünnet töreni düzenledi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yetim Koordinasyon Merkezindeki sosyal ve kültürel etkinliklerinden faydalanan Kızılkaya'nın sünnet töreni hayalinin gerçekleştirilmesi için Belediye Sosyal Yardım İşler Müdürlüğüne talimat verdi.

Harekete geçen ekipler, annesi ve kız kardeşiyle Karakavak Mahallesi'nde yaşayan Berat için sünnet töreni tertipledi.

Kendisine ayrılan bölümde oturan Berat'ın tebrik eden davetliler, çocuğa çeşitli hediyeler verdi.

Hayaline kavuşmanın sevincini yaşayan Berat, sünnet töreninden dolayı Başkan Çınar'a teşekkür etti.

Törene, Kızılkaya ailesinin akrabaları ve komşuları ile Berat'ın arkadaşları katıldı.

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