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Malatya'da terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı

AA

Malatya'da terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri sosyal medya üzerinden 2 kişinin terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda ise birçok örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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