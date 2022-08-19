Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi banka promosyonu ihalesini tamamladı

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MALATYA (AA) - Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi, maaş promosyon anlaşması yapılan banka tarafından belediye personelinin hesabına tek seferde 27 bin 50 lira promosyon yatırılacağını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın talimatıyla yürütülen ve Yeşilyurt Belediyesinde görev yapan bin 30 personeli kapsayan maaş promosyon ihalesi tamamlandı.

Yapılan ihale sonucunda, 2022-2027 yıllarını kapsayacak yeni maaş anlaşması sonrasında belediye personeline tek seferde 27 bin 50 lira banka promosyonu ödenecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Çınar, banka promosyonunun ilk maaşta personelin hesabına yatırılacağını bildirdi.

Belediye personelinin her şeyin en güzeline layık olduğunu aktaran Çınar, aynı mesaiyi paylaştıkları çalışanlara ekonomik yönden bir destekte bulunmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Hizmet-İş ile BEM-BİR SEN işyeri temsilcilerinin de yer aldığı ihale komisyonuyla banka temsilcilerinin toplandığını, 2022-2027 yıllarını kapsayacak yeni maaş anlaşması için ihaleyi gerçekleştirdiklerini aktaran Çınar, şöyle devam etti:

"Belediye personeline ekonomik destek sağlamayı hedefleyen anlaşmanın en önemli konusu hiç şüphesiz personellerimize verilecek olan promosyon bedeli olmuştur. Yapılan ihale neticesinde 5 yıllık maaş ihalesini kazanan banka tarafından tek seferde personellerimizin hesabına 27 bin 50 lira. yatırılacaktır. Belediye çalışanlarımız için bu zamana kadar en yüksek promosyon miktarında anlaşma sağlamış olduk."

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