Malatya'da bu sezon 6 bin ton çerezlik ayçiçeği yetiştirilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da bu sezon 6 bin ton çerezlik ayçiçeği yetiştirilecek

AA

Malatya'da bu sezon 6 bin ton çerezlik ayçiçeği yetiştirilecek

MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Malatya'daki Yazıhan Ovası'nda hasat edilen çerezlik ayçiçeğinde bu sezon 6 bin ton verim bekleniyor.

Boztepe Recai Kutan Barajı'nın 90 bin dekar tarım arazisini 2018'de suyla buluşturmasının ardından birçok tarım ürününün yetiştirildiği Yazıhan Ovası'nda, çiftçiler ayçiçeğinde hasat telaşı yaşıyor.

Çerezlik ayçiçeği üretiminin yoğun olduğu yörede, bu yıl bol yağış alınması sayesinde verim arttı.

Yazıhan Ovası'nda bu yıl 20 bin dekar alanda ekilen ayçiçeği biçerdöverler ve patozlarla hasat edilmesinin ardından meydanlara serilerek kurutuluyor.

- "Çerezlik ayçiçeklerimiz çok kaliteli"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılınç, AA muhabirine, Yazıhan Ovası'nda yetişen ayçiçeklerinin yüksek kaliteye sahip olduğunu söyledi.

Hasadın hızla devam ettiğini belirten Kılınç, şöyle konuştu:

"Bu yıl yaklaşık 20 bin dekar alanda ayçiçeği üretimimiz mevcut. Dekar başına ortalama 300 kilogram ürün alıyoruz. Ancak bir konuda iddialıyız, Boztepe Recai Kutan Barajı'nın suyunun çok soğuk olması dolayısıyla Yazıhan Ovası'nda yetişen çerezlik ayçiçeklerimiz çok kaliteli. Bu konuda son 3 yıldır markalaşmaya çalışıyoruz. Tüccarların, çerezcilerin taleplerine bakıldığında bu tablo ortaya çıkıyor. Türkiye'nin her yerinde çerezlik ayçiçeği yetişiyor ancak bu kalibre ve dolgunlukta yok. Bu sezon 6 bin ton rekolte hedefliyoruz."

Kılınç, kış aylarındaki kar yağışıyla barajların dolduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Su sıkıntımız yok, arazilerimizi istediğimiz kadar sulayabiliyoruz. Suyun bol olmasıyla ektiğimiz tüm ürünlerde bu yıl bir bereket var. Şekerpancarı, ayçiçeği, arpa, buğday da öyle. Rabbim kuraklık vermesin. Her şeyin çözümü var ama kuraklığın yok. Şu anda rekoltelerimizden memnunuz. Ayçiçeğinde de rekoltemiz iyi."

- "Hasadımız çok bereketli geçiyor"

Ayçiçeği üreticisi Abdullah Bahşi de 150 dönüm arazide üretim yaptığını ifade ederek, "Hasadımız hayırlısıyla başladı, biçerdöverimiz tarlada çalışıyor. Hasadımız çok bereketli geçiyor. Bu yıl suyumuz bol olduğu için ürünümüz de kaliteli. Suyumuz soğuk olduğu için ayçiçeğinde kalite yüksek." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da bir kadının silahla başından vurulmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Malatya'da bir kadının silahla başından vurulmasıyla ...
Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi banka promosyonu ihalesini tamamladı
YEREL HABERLER Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi banka promosyonu ...
Kuluncak Karaçayır Barajı'nda dip savak ve dolu savak imalatları tamamlandı
YEREL HABERLER Kuluncak Karaçayır Barajı'nda dip savak ve dolu savak ...
Malatya'da bir kadın silahla başından vurulmuş halde bulundu
YEREL HABERLER Malatya'da bir kadın silahla başından vurulmuş halde ...
Malatya'da çıkan yangında 90 dönüm arazi zarar gördü
YEREL HABERLER Malatya'da çıkan yangında 90 dönüm arazi zarar gördü
Malatya'da terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Malatya'da terör örgütü propagandası yapan 2 şüpheli ...
Malatya Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Malatya Ticaret Borsası
Doğanşehir'de hayvan yetiştiricilerine gölgelik ve sıvat dağıtıldı
YEREL HABERLER Doğanşehir'de hayvan yetiştiricilerine gölgelik ve ...
Yeni Malatyaspor, iki oyuncusuyla sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, iki oyuncusuyla sözleşme imzaladı
YKS'de Darende birincisi olan Begüm, tıp fakültesi hayaline kavuştu
YEREL HABERLER YKS'de Darende birincisi olan Begüm, tıp fakültesi ...
Malatya Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Malatya Ticaret Borsası
Yeni Malatyaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.