Malatya'da yağma ve hırsızlık olaylarına karışan 4 şüpheli tutuklandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da, yağma, hırsızlık ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Sarıcıoğlu Mahallesi'nde ikametten hırsızlık, Seyran Mahallesi'nde genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, Gelinciktepe TOKİ konutlarındaki yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlıların kimliklerini belirleyen ekipler, M.T, R.Ü, K.Y, S.T, K.O. ve S.O'yu operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.Y, S.T, K.O. ve S.O. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, R.Ü. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İkametten hırsızlık şüphelisi M.T'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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