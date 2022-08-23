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Malatya'dan 20 günde 16 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı

AA

Malatya'dan 20 günde 16 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı

MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Yeni sezon kuru kayısı ihracatına başlanan Malatya'da, ağustos ayının ilk 20 gününde 2 bin 908 ton kuru kayısı ihraç edilerek 16 milyon 54 bin dolar gelir elde edildi.

Dünya kuru kayısı üretiminin önemli kısmının yapıldığı, Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu Malatya'da, ihracat getirisi yüz güldürüyor.

"Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nin ardından Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret alan ürünü olarak dikkati çeken Malatya kayısısında yeni ihracat sezonu ağustos ayıyla başladı.

AA muhabirinin, Malatya Ticaret Borsası verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen sezon (1 Ağustos 2021-31 Temmuz 2022) 113 ülkeye 80 bin 720 ton kuru kayısı ihraç edilerek ülke ekonomisine 375 milyon dolar kazandıran Malatya kayısısında, yeni sezonun başladığı ağustos ayının ilk 20 gününde başta ABD olmak üzere Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve Brezilya'ya 2 bin 908 ton kuru kayısı ihraç edilerek 16 milyon 54 bin dolar gelir elde edildi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, yeni ihracat sezonunun tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Dünya genelinde yaşanan yüksek enflasyon ve buna bağlı alım gücündeki düşüklükler nedeniyle genel olarak ihracatta bir gerilemenin yaşandığını anlatan Özcan, şöyle devam etti:

"Bu durumdan her ürün gibi kayısı da etkilendi. İklim değişikliği kaynaklı sorunlara bağlı olarak mahsulün geç olgunlaşmasıyla da ağustosun ilk 20 günündeki ihracat rakamlarımızda geçmiş yıllara göre bir gerileme söz konusu. Geçen yıl 1-20 Ağustos tarihlerinde 5 bin 686 ton kuru kayısı ihraç ederek karşılığında 20 milyon 469 bin dolar gelir elde etmişken bu yıl aynı dönemde 2 bin 908 ton kuru kayısı ihraç ederek 16 milyon 54 bin dolar gelir elde ettik. Rakamların ilerleyen süreçte normale döneceğini tahmin ediyoruz. 100 bin ton ihracat, 500 milyon dolar hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz."

- Kayısının sofraya uzanan zahmetli yolculuğu

"Hasanbey", "Kabaaşı", "Hacıhaliloğlu" ve "Alyanak" gibi 32 çeşit irilik ve lezzette kayısının yetiştiği Malatya'da hasat sona erdi. Malatya'da yaklaşık 50 bin ailenin geçimini sağladığı kayısı bahçeleri, mevsimlik tarım işçileri için de önemli bir kazanç kaynağı durumunda.

Hasat döneminde Şanlıurfa başta olmak üzere Adıyaman ve Diyarbakır gibi illerden gelen çok sayıda mevsimlik işçi, yaklaşık 2 ay boyunca kayısı toplama ve kurutma işlerini yapıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla bahçede çalışmaya koyulan işçiler, bir yandan makine yardımıyla silkelenen ağaçlardan dökülen kayısıları toplayıp, kasalara koyuyor ve işlemeye hazır hale getiriyor.

Hasat döneminin ardından islim işlemine tabi tutulan kayısılar kurutmaya başlanıyor. Kurutma işleminin ardından işletmelere satılacak kayısılar, yıkanıp temizlendikten sonra piyasaya sunuluyor.

Battalgazi ilçesi Meydancık Mahallesi'nde üretim yapan Mustafa Bingöl, bahçelerine çalışmaya Şırnak, Van ve Batman gibi illerden işçilerin geldiğini söyledi.

Kaliteli kayısılar yetiştirdiklerini anlatan Bingöl, bereketli hasat dönemi geçirdiklerini ifade etti.

Ailesiyle Şırnak'tan Malatya'ya kayısı bahçesinde çalışmaya gelen tarım işçisi Feyruşah Serin de yaklaşık 1 ay kadar Malatya'da çalışacaklarını, daha sonra da fındık işinde çalışmaya gideceklerini belirtti.

Tarım işçisi Mehmet Serin de sıcak havada biraz zorlandıklarını vurgulayarak yıl içesinde 5 farklı ile çalışmaya gittiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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